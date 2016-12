Bläserkreis übernimmt Patenschaft einer Orgelpfeife

Der Bläserkreis Vaihingen ist Pate einer Orgelpfeife in der Stadtkirche geworden. Dekan Reiner Zeyher überreichte die Urkunde an den Leiter Wolfgang Kapp inmitten der auf stattliche Größe angewachsenen Bläserschar. Organist Hansjörg Fröschle freut sich sehr über den gestifteten Ton b´ des Orgelregisters „Trompete“. b wie Bläserkreis und wie die Tonart, in der die echten Trompeten gestimmt sind. Eine schöne Geste der Zusammenarbeit der Kirchenmusik an der Stadtkirche“, so Hansjörg Fröschle. Foto: Herkommer