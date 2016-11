Beide Brücken sind wieder befahrbar

Vaihingen (cmr). Die Arbeiten an den Übergangskonstruktionen der Behelfsbrücke über die Enz am Egelsee sind fertig. Beide Brücken sind damit wieder für den Verkehr auf der B 10 freigegeben. Wie bisher nutzen Fahrer in Richtung Stuttgart nun wieder die bestehende Brücke und Fahrer in Richtung Illingen die Behelfsbrücke. Die Sperrung war wegen Instandssetzungsarbeiten notwendig geworden. Seit Montag floss der Verkehr – geregelt durch eine Ampelanlage – nur noch über die bestehende Brücke.