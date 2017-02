Bei Obduktion Messerstiche entdeckt

Aurich (red). Die Ermittler haben bei den getöteten Kindern von Aurich auch Stichverletzungen festgestellt. Das teilt die Staatsanwaltschaft Heilbronn und das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit.

Nachdem der 38 Jahre alte Vater am Samstagabend in der Ochsengasse in Aurich unter dem dringenden Verdacht, seine beiden vier und fünf Jahre alten Buben getötet zu haben, festgenommen wurde, laufen die von der Kriminalinspektion für Kapitaldelikte bei der Kriminalpolizei Böblingen geführten Ermittlungen auf Hochtouren.

Massive Kopfverletzungen und Stichwunden

Die Obduktion der beiden Opfer wurde am Montagabend abgeschlossen. Beide Jungen wiesen massive Kopfverletzungen, verursacht durch Gewalteinwirkung mit einem stumpfen Gegenstand, auf. Darüber hinaus stellten die Ermittler bei den Kindern jeweils eine tiefe Stichverletzung am Oberkörper fest, die ihnen mutmaßlich mit einem am Tatort sichergestellten Messer beigebracht worden waren. Hinweise auf zurückliegende körperliche Übergriffe haben sich nicht ergeben.

Kriminaltechniker des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, die von Spezialisten des Kriminaltechnischen Instituts beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg unterstützt werden, sind weiterhin mit der Sicherung des umfangreichen Spurenbildes am Tatort befasst. Daneben konzentrieren sich die Ermittlungen auf die Lebenssituation und das Umfeld des Tatverdächtigen und seiner ehemaligen Lebensgefährtin, die Ende 2015 mit den gemeinsamen Kindern nach Aurich gezogen waren und sich im Verlauf des vergangenen Jahres getrennt hatten.

Der 38-Jährige macht weiterhin keine Angaben und die 34-Jährige ist unter dem Eindruck des Geschehens nach wie vor nicht vernehmungsfähig. Die Mutter hatte ihre toten Kinder am Samstagabend im Wohnzimmer entdeckt. Der Vater saß apathisch und mit Blut verschmiert neben den Leichen, beschrieb ein Zeuge die Situation.

Aussagen zu einem möglichen Tatmotiv sind daher noch nicht möglich, so Polizeisprecher Peter Widenhorn.

Am Freitagabend vom Kindergarten abgeholt

Um den Zeitraum von Freitagnachmittag, als der Tatverdächtige die Kinder vereinbarungsgemäß gegen 17 Uhr von einem Kindergarten im Enzkreis abgeholt hatte, bis zur Entdeckung der Bluttat am Samstag gegen 21.40 Uhr nachvollziehen zu können, sind die Ermittler auch auf Zeugen angewiesen.

Personen, die die beiden Kinder mit oder auch ohne ihren Vater am Freitagabend oder im Verlauf des Samstags in Aurich oder der Umgebung gesehen haben, werden gebeten, sich mit der zuständigen Kriminalpolizei in Böblingen, Telefonnummer 0 70 31 / 13 00, in Verbindung zu setzen.