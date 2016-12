Aus der Deckung wagen

Vaihingen (pv). Im Vaihinger Rathaus wartet man auf Bewerbungen für den Jugendgemeinderat. Das junge Vaihinger Gremium besteht bereits seit 21 Jahren und hat schon einiges in Vaihingen bewegt. Seit Beginn der Bewerberfrist am 18. November sind aber bisher erst sieben Bewerbungen eingegangen.

Die Bewerbungsfrist für die Wahl zum Jugendgemeinderat läuft noch bis Donnerstag (15. Dezember). Bewerben können sich alle Vaihinger Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren. Bewerbungsformulare finden die Jugendlichen in den Schulsekretariaten, den Rathäusern, Verwaltungsstellen sowie zahlreichen öffentlichen Einrichtungen. Auch auf der Homepage www.jgr-vaihingen.org oder auf Facebook sind Informationen und das Formular zu finden.

Voraussetzung für die Bildung eines Jugendgemeinderates in der Stadt Vaihingen ist, dass mindestens 25 zulässige Bewerbungen eingehen und dass sich mindestens zehn Prozent der wahlberechtigten Jugendlichen an der jeweiligen Wahl zum Jugendgemeinderat beteiligen. Wird diese Bewerberzahl nicht erreicht, findet eine offene Wahl statt, bei der alle wählbaren Jugendlichen gewählt werden können.

Die Aktionen des Vaihinger Jugendgemeinderats waren in den vergangenen Jahren sehr vielfältig. Organisiert wurden zum Beispiel Podiumsdiskussionen, Spendensammlungen oder Sport- und Spaßveranstaltungen wie die Pool-Party oder die Cocktailbar auf dem Strandleben. Auch verschiedene Kooperationen wie zum Beispiel mit dem Bürger-Treff waren in der Vergangenheit sehr erfolgreich. Ähnlich wie der Gemeinderat kommt auch der Jugendgemeinderat regelmäßig zu Sitzungen zusammen. Auf der Tagesordnung stehen zumeist Themen, die aus Initiativen des Jugendgemeinderats hervorgehen, aber auch Punkte, die seitens des Gemeinderats oder der Stadtverwaltung zur Beratung an den Jugendgemeinderat heran getragen werden. So diskutierten die Jugendlichen zum Beispiel über den Umbau der WEG-Trasse in einen Fahrradbahn und schlugen dem Gemeinderat den Bau einer Dirt-Bahn für die Vaihinger Jugend vor. Aber auch die Teilnahme am Maientag ist ein wichtiger Bestandteile der Arbeit als Jugendgemeinderat.

Die Stadtverwaltung hofft nun auf weitere Bewerbungen und macht weiterhin kräftig Werbung. „Es wäre wirklich sehr schade, wenn es bei dieser geringen Bewerberzahl bleiben würde. Der Jugendgemeinderat hat sich über 21 Jahre bewährt. Wichtig ist nun vor allem die persönliche Ansprache der Jugendlichen“, betont Oberbürgermeister Gerd Maisch, der davon überzeugt ist, dass sich der eine oder andere Jugendliche bis Donnerstag noch „aus der Deckung wagt“. Die Erfahrung würde ihm Recht geben: Auch bei den letzten Jugendgemeinderatswahlen hatten es die Bewerber bis zum letzten Tag spannend gemacht und erst dann ihr Formular bei der Stadtverwaltung abgegeben.