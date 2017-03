Applaus für den Einsatz in der Planckstraße

In der Vaihinger Stadthalle gibt es am Wochenende (25. und 26. März) eine große Bühnenshow an zwei Terminen. Knapp 80 Darsteller entführen bei der Musicalfabel „S.t.a.r.“ das Publikum in eine fantastische Welt. Vaihingen. Am Samstag SIE MÖCHTEN DEN... »