Abzocke am Straßenrand: Das Geld ist weg

Von Claudia Rieger

Vaihingen/Heilbronn. Die Masche ist momentan verbreitet: Ein Auto parkt am Straßenrand, der vermeintlich hilflose Fahrer winkt mit einer Straßenkarte andere Autofahrer zu sich heran. Wer stehenbleibt, dem wird laut Polizei in der Regel eine Geschichte von kranken Eltern und einer kaputten Kreditkarte erzählt. Dann werden die Helfer um Geld gebeten, mit dem sich das „Opfer“ später aus dem Staub macht.

Auch aus Vaihingen und Umgebung wurden der Polizei mehrere Fälle gemeldet: im Januar einer in Vaihingen an der B 10 und einer in Bietigheim-Bissingen, im Februar ein weiterer in Vaihingen und einer in Weissach, so das Polizeipräsidium Ludwigsburg auf Nachfrage. In einem Fall hatte ein Helfender dem Täter gar eine dreistellige Summe gegeben, berichtet Pressesprecherin Alexandra Klinke. Die Fahrzeuge waren allerdings bereits weg, bevor die Polizei kam. Auf der Facebook-Seite „Blitzer im Raum Vaihingen Enz und Umgebung“ finden sich Fotos und Zeugenschilderungen. Und bei der VKZ meldeten sich Leser, die die Abzocker beobachteten.

Auch dem Polizeipräsidium Heilbronn ist der Trick bekannt. Beim Polizeiposten Untergruppenbach sind mehrere Anzeigen dazu eingegangen, berichtet Frank Belz, ein Sprecher des Präsidiums. Ein Facebook-Post vom Freitag, in dem die Behörde vor den Betrügern am Straßenrand warnt, sei bereits 250 000-mal angeschaut worden. „Danach haben sich noch einmal zahlreiche Menschen gemeldet.“ Während Internetnutzer im Vaihinger Raum von einem schwarzen Mercedes berichten – online kursiert auch ein Kennzeichen –, weiß der Heilbronner Polizeisprecher: „Man darf sich darauf nicht versteifen. Die Täter sind mit verschiedenen Fahrzeugen unterwegs. Heute kam beispielsweise eine Meldung zu einem weißen VW Golf.“

Der Trick läuft laut Belz in der Regel so ab: Nachdem der Mann am Straßenrand einen Autofahrer zu sich herangewunken hat, erzählt er in gebrochenem Englisch, er wolle seine kranke Mutter (oder den Vater) in Paris oder anderswo besuchen. Dann zeigt er eine kaputte Kreditkarte und bittet um Benzingeld. Wer hilft, sieht sein Geld nicht wieder.

„Strafrechtlich ist dieses Vorgehen schwierig zu bewerten. Wenn jemand sein Geld freiwillig hingibt, liegt erstmal keine Straftat vor“, so der Heilbronner Polizeisprecher. Erst wenn die Täter etwas versprächen, was sie nicht hielten, handele es sich um Betrug. Tatsächlich ist dies teilweise auch geschehen: In einigen Fällen sei beteuert worden, das geliehene Geld würde zurückgezahlt. Passiert ist das freilich nicht. Und obwohl der Polizei das Kennzeichen eines der Fahrzeuge – es stammt aus Trier – bekannt ist, kann der Täter selbst im Betrugsfall nicht einfach festgesetzt werden. „Wir kennen den Halter des Autos, gehen aber davon aus, dass ständig andere Menschen damit unterwegs sind. Die Ermittlungen laufen“, sagt Belz.

Deshalb warnt die Polizei ausdrücklich vor der Abzocke. „Auf solche Geldforderungen sollte man grundsätzlich nicht eingehen und ein gesundes Misstrauen haben“, so Klinke. Wer unsicher ist, solle sofort die Polizei verständigen und nach Möglichkeit Hinweise zum Fahrzeug (Typ, Kennzeichen, Farbe) und eine Personenbeschreibung geben.

Unschöner Nebeneffekt: Wer wirklich mit seinem Auto liegen bleibt, hat es nun eventuell schwerer, Hilfe zu bekommen, gibt Frank Belz zu bedenken.