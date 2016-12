Zeichen gegen Terror und Gewalt

Mühlacker (p). Mitgefühl wegen der Anschläge von Berlin ausdrücken will die Gruppe Fried-Enz-Zeit mit einer Aktion heute (23. Dezember) um 17 Uhr bei der Drehscheibe am Erich-Fuchslocher-Platz in Mühlacker. Sie soll Ausdruck für eine offene und freie Gesellschaft sein. Gewalt

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen