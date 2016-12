Weihnachtliches Großglattbach

Großglattbach (p). Großglattbacher Vereine und Institutionen verwandeln am Sonntag (4. Dezember) die Wehrgasse, besser bekannt als Backhausplatz mitten im Ortskern, in einen weihnachtlichen Ort. Gegen 12 Uhr findet die Eröffnung durch gemeinsame Liedbeiträge von Kindergarten- und Grundschulkindern statt. Der Nachmittag wird im Wechsel vom Posaunen-, Männer-, A Glabella und dem Frauenchor musikalisch gestaltet. Die Einnahmen gehen teilweise als Spende an Großglattbacher Kindereinrichtungen.