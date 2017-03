Warnung vor dubiosen Offerten

Mühlacker (p). Die Stadtverwaltung Mühlacker warnt vor zweifelhaften Eintragungsofferten durch einen Anbieter mit Sitz in Freising. Offenbar versendet die Firma vorausgefüllte Formulare an Gewerbetreibende mit dem Zweck der Eintragung in ein Online-Branchenbuch. Unterschreibt man das