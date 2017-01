Vater unser im Himmelreich

Markgröningen (p). Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 6.40 Uhr, hat ein Kraftstoffdieb in der Maulbronner Straße in Markgröningen zugeschlagen. Der Täter machte sich an einen abgestellten Lkw heran, brach beide Tankdeckel auf und pumpte etwa 900 Liter... »