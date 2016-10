Vandalen beschädigen sieben Fahrzeuge

Kornwestheim (p). Die Polizei sucht unter der Telefonnummer 0 71 54 / 1 31 30 Zeugen, die Hinweise zu einer Sachbeschädigung geben können, die am Montag zwischen 1 und 4.15 Uhr in Kornwestheim verübt worden ist. Die Täter hatten es in der Heinkelstraße auf insgesamt sieben Fahrzeuge abgesehen, die auf einem Parkplatz im Bereich einer Diskothek abgestellt waren. Die Unbekannten traten an den geparkten Autos die Außenspiegel ab und zerkratzten dadurch auch die Seitentüren. Dabei richteten sie etwa 12 000 Euro Schaden an.