Unfallverursacher sucht das Weite

Ditzingen (p). Einen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hinterlassen, der am Samstag zwischen 10 und 11 Uhr einen Unfall auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Heimerdinger Straße in Ditzingen-Hirschlanden verursacht hat. Vermutlich während eines Ein- oder Ausparkversuchs, beschädigte der Unbekannte einen geparkten BMW. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0 71 53 / 4 35 20 zu melden.