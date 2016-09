Tier-Freuden einer Ensingerin

Markgröningen (p). Am Dienstag (4. Oktober) findet im „Wein – Wind – Meer“ in der Wettegasse 7 in Markgröningen die Vernissage der Ausstellung „Tier-Freuden“ mit Acrylmalerei der Ensinger Künstlerin Ute Schönerstedt statt.

Seit vielen Jahren entstehen ihre Acrylbilder in