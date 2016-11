Steine, Holz und Erde als Kunstobjekte

Bietigheim-Bissingen (p). Eine öffentliche Führung durch die neue Ausstellung „Stein, Erde, Holz. Herman de Vries“ findet am Sonntag (6. November) um 11.30 Uhr mit der stellvertretenden Galerieleiterin Dr. Petra Lanfermann in der städtischen Galerie in Bietigheim-Bissingen statt. Die Teilnahme an der Führung kostet drei Euro, der Eintritt ist frei.

Der gebürtige Niederländer Herman de Vies, der 2015 für seine Heimat den Biennale-Pavillon von Venedig bespielte, vereint seit 60 Jahren Kunst und Leben, bezieht Naturprozesse und Philosophie in sein Schaffen ein. Er sammelt und präsentiert Dinge und Materialien aus der Natur, Steine, Erden und Hölzer aus der ganzen Welt oder aus seiner deutschen Wahlheimat Eschenau. „Mit systematisch-konzeptuellem Blick bringt er diese in eine strenge, serielle Ordnung mit überaus poetischer Wirkung“, heißt es in einem Bericht der städtischen Galerie.