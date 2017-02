Maulbronn/Mühlacker (p). Wie bereits berichtet wurde am Dienstagvormittag ein zusammengebauter Sprengkörper auf dem Recyclinghof in Maulbronn aufgefunden. Die vom Polizeiposten in Maulbronn geführten Ermittlungen führten zu einem Entrümpler im Enzkreis. Dieser gab an, eine Wohnung in Remchingen entrümpelt zu haben

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen