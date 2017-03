Sprechtag für Landwirte

Enzkreis (p). Der Sprechtag der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) findet am Donnerstag (16. März) von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr in Raum 206 des Landwirtschaftsamtes des Enzkreises in der Stuttgarter Straße 23 in Pforzheim statt. Eine vorherige Terminvereinbarungen unter Telefon 0 71 41 / 45 11 31 ist erforderlich.