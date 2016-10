Knittlingen (p). Vermutlich über das vergangene Wochenende sind Unbekannte in ein Gartenhaus und in eine Feldscheune In der Reut in Knittlingen eingebrochen. Dabei wurden Motorsägen und elektrische Gartengeräte gestohlen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Maulbronn, Telefon 0 70 43 / 23 17... »