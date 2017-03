Seminar der Suchtberatungsstelle

Bietigheim-Bissingen (p). Die Suchtberatungsstellen des Kreisdiakonieverbandes Ludwigsburg bieten in Bietigheim-Bissingen am 7. und 8. April ein Wochenendseminar für Angehörige von Suchtkranken an. Dieses Angebot richtet sich an Angehörige von Suchtmittelabhängigen, die den Raum und die Möglichkeit in der Gruppe nutzen

