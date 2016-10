Schüler zeigen ihr musikalisches Können

Bietigheim-Bissingen. Das traditionelle Herbstkonzert der Gymnasien im Ellental in Bietigheim-Bissingen findet in diesem Jahr am Donnerstag (27. Oktober) ab 19.30 Uhr in der Aula der Gymnasien im Ellental statt. Dabei präsentieren talentierte Schüler aller Altersklassen ihr Können auf verschiedenen Instrumenten. Das Kuriose ist dabei, dass das Programm erst zwei Tage vorher feststeht. So mancher Musiker präsentiert die selbst gespielten Stücke ohne weitere Ankündigung. Auch unverhoffte Zugaben sind immer wieder möglich.