Schwieberdingen (p). Mit einem Stein haben bislang unbekannte Täter innerhalb des vergangenen Wochenendes eine Fensterscheibe des Sekretariats einer Schule im Herrenwiesenweg in Schwieberdingen eingeworfen. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der Polizeiposten Schwieberdingen, Telefon 0 71 50 / 3 12 45, sucht Zeugen, die in dem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben.