Am Sonntag (25. September) beschließt ab 11 Uhr das international bekannte Lotus String Quartet die diesjährige Saison der Konzertreihe „Musikalischer Sommer“ in der spätgotischen Frauenkirche Lienzingen. Freunde erlesener Kammermusik dürfen sich in dieser Matinee auf drei Streichquartette mit... »