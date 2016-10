Radtour von Katja Mast als Broschüre

Mönsheim (p). Unbekannte sind am Mittwochabend in eine Firma Am Dieb in Mönsheim eingebrochen. In den Büroräumen durchwühlten sie Schränke und erbeuteten einen kleinen Geldbetrag. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Heimsheim, Telefon 0 70 33 / 3 14 57, entgegen. »