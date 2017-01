Ludwigsburg (p). In der Ludwigsburger Stadtbibliothek steht am Freitag (27. Januar) Nicolai Gogol (1809-1852) im Mittelpunkt von Maria Pletinskis Literarischem Salon. Der russische Schriftsteller zählt als einer der wichtigsten Vertreter der russischsprachigen Literatur in der Ukraine. Die russisch-orthodoxe... »