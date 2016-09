Pöbeleien führen zu Schlägen

Freiberg (p). Aus bislang noch unbekannten Gründen ist es am Sonntag kurz vor 2.30 Uhr zwischen zwei Personengruppen in der Planckstraße in Freiberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf mehrere Beteiligte leicht verletzt wurden. Vermutlich wegen vorangegangener Pöbeleien unter den zum Teil alkoholisierten jungen Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 24 Jahren kippte die Stimmung und mündete in einer Schlägerei, in die zu guter Letzt das Sicherheitspersonal einer Diskothek eingreifen musste. Die Ermittlungen dauern an.