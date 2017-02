Pkw überschlägt sich auf dem Grünstreifen

Pleidelsheim (p). Am Freitagnachmittag um 16.20 Uhr wollte eine 48-jährige Fahrerin eines Opel aus Richtung Heilbronn kommend die A 81 an der Ausfahrt Pleidelsheim verlassen. Offenbar war sie die Ausfahrtkurve bei nasser Fahrbahn zu schnell unterwegs, sodass sie die Kontrolle verlor, sich auf dem Grünstreifen überschlug und dort auf dem Dach liegen blieb. Die Frau zog sich leichte Kopfverletzungen zu. An ihrem Pkw entstand Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Auch die Grasnarbe der Grünfläche wurde durch den Pkw beschädigt.