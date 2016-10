Schwieberdingen (p). Die Kriminalpolizei Ludwigsburg sucht unter der Telefonnummer 0 71 41 / 1 89 Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl eines Sattelaufliegers geben können, der am Dienstag zwischen 18.30 und 23.30 Uhr in Schwieberdingen begangen worden ist. In der Markgröninger Straße... »