Musik, Kleinkunst, Theater und jede Menge Masken

Von Hans-Jörg Stahlfeld

Im Vorfeld der doppelten Jubiläen in 2018 haben mehr als 25 000 Besucher am Wochenende die Venezianische Messe in Ludwigsburg zu einem vollen Erfolg gebracht. Über 1200 Kostüm- und Maskenträger ließen bei hochsommerlichen Temperaturen vor einem internationalen Publikum das farbenprächtige Spektakel