Mühlacker wählt neuen OB im Oktober

Mühlacker (os). Jetzt ist es offiziell: Nach der Bundestagswahl am 24. September ist vier Wochen später erneut ein Urnengang in Mühlacker angesagt – dann steht am 22. Oktober die Oberbürgermeisterwahl in der Großen Kreisstadt an, für die sich Amtsinhaber Frank

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen