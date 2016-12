Mit klassischer Musik ins neue Jahr

Ludwigsburg (p). In der Ludwigsburger Friedenskirche findet an Silvester um 22 Uhr das traditionelle Silvesternachtkonzert statt. Das Athos-Vokalensemble mit Angelika Lenter (Sopran), Katharina Müller (Alt), Daniel Schreiber (Tenor) und Christian Dahm (Bass) musizieren mit Fabian Wöhrle am Klavier ein heiteres Silvesterprogramm mit Werken von Brahms, Schubert, Bizet, Rossini und den Comedian Harmonists. Karten zum Preis von 15 Euro gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Aigner oder direkt an der Abendkasse.