Kornwestheim (p). 105 Absolventen der diesjährigen Winterprüfung wurden vor Kurzem in der Erich-Bracher-Schule in Kornwestheim-Pattonville verabschiedet. Damit haben die Auszubildenden aus dem gesamten Landkreis Ludwigsburg ihre zwei- beziehungsweise dreijährige kaufmännische Ausbildung in den Bereichen Bank, Industrie, Groß- und Außenhandel, Einzelhandel

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen