Lastwagen erfasst Fußgängerin

Ludwigsburg (p). Mit schweren Verletzungen musste eine 60 Jahre alte Frau am Mittwoch in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie gegen 12 Uhr in der Straße „Waldäcker“ in Ludwigsburg in einen Unfall verwickelt worden war. Die 60-jährige war zu Fuß in Richtung Stadtmitte unterwegs und passierte bei Grünlicht die Straße. Dabei wurde sie vom Lastwagen eines 52-Jährigen erfasst, der in die gleiche Richtung fuhr und ebenfalls bei Grün in die Straße „Waldäcker“ einbog.