Langfinger raubt Kirchenchor aus

Korntal-Münchingen (p). Während eines Chorkonzerts in einer Kirche in der Roßbühlstraße in Korntal hat sich ein Dieb Zugang zum Gemeindesaal verschafft. Dort durchsuchte er die von Chormitgliedern aufbewahrten Bekleidungsstücke und Taschen. Hierbei stieß er auf mehrere Geldbeutel, die er entweder komplett stahl oder denen er das darin befindliche Geld sowie die persönlichen Dokumente entnahm. Das auf diese Weise erbeutete Diebesgut beläuft sich nach Angaben der Polizei auf eine dreistellige Summe.