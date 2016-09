Kreißsaal nimmt Betrieb wieder auf

Der Kreißsaal im Krankenhaus Mühlacker nimmt ab Dienstag (4.Oktober) seinen Betrieb wieder auf. Die Versorgung der Schwangeren ist durch Anwesenheits- und Rufdienst gewährleistet.

Der Kreißsaal im Krankenhaus Mühlacker musste Ende August seinen Betrieb wegen krankheitsbedingter Ausfälle und Schwangerschaften bei den Hebammen vorübergehend bis auf einen Notfallbetrieb einstellen. Diese ungeplante Schließung wurde genutzt, um die Kreißsäle und Nebenräume durch kleine Renovierungsmaßnahmen zu verschönern. Dank intensiver Bemühungen ist es nunmehr gelungen, das Hebammenteam wieder personell so zu stärken, dass der Kreißsaal tagsüber seinen vollen Betrieb aufnehmen kann. Darüber hinaus ist nach wie vor auch nachts die Betreuung von Schwangeren durch die Einrichtung eines Rufdienstes gewährleistet, heißt es in einer Mitteilung der Klinik.

„Erfreulicherweise ist es dank intensiver Bemühung aller Beteiligten gelungen, die Kreißsaalschließung auf ein zeitliches Minimum reduzieren zu können“ – so äußert sich Dr. Ulrich Steigerwald (Bild), Ärztlicher Direktor der Frauenklinik an den Enzkreis-Kliniken. „Nachdem wir dank der positiven Resonanz der Eltern in diesem Jahr eine Steigerung der Geburten im Krankenhaus Mühlacker verzeichnen konnten, hatte es uns umso mehr getroffen, den Kreißsaal vorübergehend schließen zu müssen“, so Dominik Nusser, Regionaldirektor der Enzkreis-Kliniken.