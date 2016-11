Ludwigsburg (p). Das Massiv des Mont Blanc bietet knackige Fels- und Eistouren für absolute Könner in einer spektakulären Umgebung. Achim Noller bezwang Ende Juli mehrere 4000er-Gipfel und biwakierte dabei unterm Sternenzelt. Seine Erlebnisse schildert er beim Sektionsabend des Alpenvereins Ludwigsburg am Donnerstag (1. Dezember) um 20 Uhr im Goldenen Pflug, Dorfstraße 2, in Ludwigsburg (Pflugfelden).