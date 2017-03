Bietigheim-Bissingen (p). Ein 18-jähriger Badegast hat sich am Samstag gegen 16.39 Uhr im Hallenbad am Viadukt in Bietigheim-Bissingen unsittlich gegenüber Kindern gezeigt. Der junge Mann hielt sich in Begleitung von mindestens zwei weiteren Personen im Bereich der Sitzgelegenheiten... »