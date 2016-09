Kinder-Orgeltag in Mühlacker

Mühlacker (p). In der Herz-Jesu-Kirche in Mühlacker gibt es am Sonntag (2. Oktober) einen Kinder-Orgeltag. Um 15 Uhr und um 17 Uhr wird Organist Alfred Dworschak Kindern das Instrument Orgel nahe bringen. Sie erfahren und erleben die Funktionsweise der Orgel, ihren Aufbau und ihren Klang. Die Kinder können auf einer richtigen Kirchenorgel spielen, die verschiedenen Klänge einer Orgel ausprobieren, in Orgelpfeifen blasen oder eine kleine Papierorgel falten. Der Kinder-Orgeltag ist kostenlos.