Halsbrecherische Verfolgungsjagd

Ein bislang unbekannter Motorradfahrer hat sich am Mittwochabend in Bietigheim-Bissingen einer polizeilichen Kontrolle entzogen, indem er eine riskante Flucht hinlegte. Dabei wurden nach Angaben der Polizei vermutlich mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Gegen 23.20 Uhr fiel das Motorrad, das auf der Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Heilbronn sehr zügig unterwegs war, einer Polizeistreife auf. Daraufhin sollte der Fahrer kontrolliert werden. Als dieser jedoch bemerkte, dass sich die Polizei hinter ihm befand, gab er noch mehr Gas. Hierbei fuhr er an eine polizeiliche Unfallaufnahme an der Einmündung zur Karl-Mai-Allee heran. Zunächst bremste der Unbekannte seine Maschine ab, worauf der verfolgende Streifenwagen aufschließen konnte. Daraufhin beschleunigte er erneut und bog bei einer roten Ampel nach links in die Karl-Mai-Allee ab. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr er anschließend weiter in Richtung Löchgau und überholte hierbei mehrere Fahrzeuge. Ein Überholverbot auf der Landesstraße 1107 ignorierte der Zweiradlenker. Im Bereich eines Hofladens kam ihm schließlich beim Überholen ein Fahrzeug entgegen, dessen Lenker bis zum Stillstand abbremsen musste, um einen Unfall zu verhindern.

Schließlich bog der Unbekannte in Richtung Freudental ab, woraufhin die Beamten den Sichtkontakt verloren. Bei dem Motorrad handelt es sich vermutlich um eine Honda mit Vahinger (VAI) Zulassung. Möglicherweise war es neben dem Fahrer auch mit einem Sozius besetzt. Zeugen, die Hinweise geben können, und insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die waghalsige Flucht gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, unter der Telefonnummer 0 71 42 / 40 50 zu melden.