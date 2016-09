Geparktes Auto zerkratzt

Gerlingen (p). Einen Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro hat ein Unbekannter zwischen Dienstag, 23.30 Uhr, und Mittwoch, 23 Uhr, an einem VW hinterlassen, der im Veilchenweg in Gerlingen stand. Der Unbekannte zerkratzte den Lack der Fahrerseite.