Lienzingen (p). Ein Programm für Kinder im Rahmen des Jubiläumsjahrs von Lienzingen gibt es am Samstag (5. November) von 13 bis 17 Uhr in der Kinderbibliothek in der Lienzinger Grundschule. Mittelalterliches Treiben für Kinder, basteln, Theater, Musik und mehr steht an. Das Heimatmuseum bietet eine Bastelaktion an: „Alles aus Pappe für kleine Ritter und Edelfrauen“.