Fettreste im Backofen fangen Feuer

Korntal-Münchingen (p). Acht Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Korntal-Münchingen sind am Mittwoch gegen 12.30 Uhr mit einem Fahrzeug nach Korntal in die Bergstraße ausgerückt, nachdem es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand gekommen war. Ein Bewohner hatte den Backofen angeschaltet, worauf wohl Fettreste, die sich auf dem Boden des Ofens gesammelt hatten, in Flammen aufgingen. Der Backofen wurde völlig zerstört. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.