Familie schwer verletzt

Gemmrigheim (p). Ein 32-jähriger Nissan-Fahrer war am Samstag gegen 14.30 Uhr auf der K 1625 von Gemmrigheim in Richtung Großbottwar untergwegs. Ein vor ihm fahrender Citroen wollte nach rechts in einen Feldweg einbiegen. Infolge einer Unachtsamkeit