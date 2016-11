Ludwigsburg (p). Vermutlich infolge von Alkoholeinwirkung hat ein 53-jähriger Autofahrer am Donnerstagabend gegen 17.45 Uhr mit seinem Mercedes auf der Steinheimer Straße in Ludwigsburg-Poppenweiler einen am Fahrbahnrand geparkten BMW und einen VW Polo gestreift. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte bei dem 53-Jährigen Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest.