Es mangelt an direkter Kommunikation mit der Stadt

Kornwestheim (p). Zwei Fahrzeuge sind am Samstag um 14.25 Uhr in Kornwestheim zusammengestoßen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 9500 Euro. Eine 40-jährige Golf-Fahrerin befuhr die Friedrich-Siller-Straße aus Richtung Stuttgarter Straße kommend. An der Einmündung zur... »