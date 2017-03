Erstes Trauercafé des Jahres im Krankenhaus

Bietigheim-Bissingen (p). Das erste Trauercafé dieses Jahres im Bietigheimer Krankenhaus findet am Donnerstag (16. März) um 17.30 Uhr in der Personalcafeteria statt. Vorher haben alle Angehörigen um 17 Uhr die Möglichkeit, in einer Gedenkzeit im Raum der Stille sich an den oder die Verstorbenen zu erinnern. Danach wird in ungezwungener Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen angeboten. Dabei kann man mit den Mitarbeitern des Krankenhauses oder mit anderen Betroffenen ins Gespräch kommen. Anmeldungen sind unter Telefon 0 71 41 / 9 96 04 04 möglich.