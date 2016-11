Tamm (p). Über ein aufgehebeltes Küchenfenster ist unbekannter Täter zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 2 Uhr, in eine Wohnung in Tamm eingebrochen. Er durchsuchte die Räumlichkeiten dabei nach Angaben der Polizei akribisch nach Stehlenswertem. Fest steht bislang, dass er als Diebesgut einen Schlüsselbund mitnahm. Was sonst noch alles fehlt, muss noch überprüft werden.