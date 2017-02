Eindringliche stehlen Geld und Schmuck

Besigheim (p). Auf Geld und Schmuck hatten es Einbrecher abgesehen, die am Mittwochabend in der Turmstraße in Besigheim ihr Unwesen getrieben haben. Zwischen 20.30 Uhr und Mitternacht hebelten die Täter ein Fenster eines Wohnhauses auf und stiegen in das Gebäude ein. Sie durchsuchten die Räume und stahlen einen Geldbetrag in dreistelliger Höhe sowie Schmuck von unbekanntem Wert. Der angerichtete Schaden am Fenster beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0 71 43 / 40 50 80 entgegen.