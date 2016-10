Einbruch in eine Gaststätte

Mühlacker (p). Die Polizei bittet Zeugen unter 0 70 41 / 9 69 30 um Hinweise zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße in Mühlacker. Die Täter hebelten am Dienstag zwischen 1.25 Uhr und 1.55 Uhr die Tür und einen Automaten auf. Der Schaden: 4500 Euro.