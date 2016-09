Einbrecher stiehlt wertvolles Pedelec

Freiberg (p). In der Nacht zum Donnerstag ist ein bislang unbekannter Dieb in ein Fahrradgeschäft in der Bilfinger Straße in Geisingen eingebrochen. Dabei erbeutete er ein Pedelec im Wert von mehreren Tausend Euro. Um in den Laden zu gelangen, schlug der Einbrecher die Scheibe der Eingangstür ein. Aus dem Verkaufsraum stahl er schließlich das weiße Bike der Marke Riese und Müller, Typ Charger Nuvinci. Die Polizei nimmt unter der Telefonnummer 0 71 41 / 64 37 80 Hinweise entgegen.