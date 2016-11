Ludwigsburg (p). Ein Einbrecher ist am Freitag zwischen 20 und 23.30 Uhr in das verschlossene Treppenhaus eines Gebäudes in der Ludwigsburger Weststadt eingedrungen. Dort brach er die Türe zu einer Praxis auf. Im Innern durchsuchte er die Räumlichkeiten und raubte eine Geldkassette, in der sich mehrere Tausend Euro befanden.