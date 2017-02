Einbrecher machen Kasse in Gaststätte

Bietigheim-Bissingen (p). Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht unter der Telefonnummer 0 71 42 / 40 50 Zeugen, die zwischen Mittwoch, 23.30 Uhr, und Donnerstag, 12.30 Uhr, einen Einbruch in eine Gaststätte in der Ellentalstraße in Bietigheim beobachten konnten. Unbekannte Diebe schlugen zunächst eine Scheibe des Wirtshauses ein und stiegen anschließend ein. Sie machten sich dann am Kassensystem zu schaffen und stahlen die Kassenschublade. Der Wert des Diebesguts konnte noch nicht beziffert werden. Auch die Höhe des entstandenen Schadens steht derzeit nicht fest.